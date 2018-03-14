T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'li gemi Limasol limanına demirledi, Rumlar'da sevinç

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- ABD'li şirket Exxon Mobil'e ait 'Ocean Investigator' adındaki doğalgaz araştırma gemisi, Limasol limanına demirledi

14 Mart 2018 16:23

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- ABD\'li şirket Exxon Mobil\'e ait \'Ocean Investigator\' adındaki doğalgaz araştırma gemisi, Limasol limanına demirledi. Limasol\'da önce yakıt ikmali yapılacak olan gemiye daha sonra araştırma yapmak için gerekli donanımlar yüklenecek. Hayfa Limanı’nda bulunan \'Med Surveyor\' gemisi ise daha sonra Güney Kıbrıs\'a gelecek. ABD\'li şirkete araştırma yapacak geminin Limasol limanına demirlemesi, Rumlarda sevinç ile karşılandı. Rum hükümeti, ABD\'nin adımını, \'kendilerine destek\' olarak değerlendirdi.
Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, \'bilimsel araştırmaların yapılacağını\' söyledi. ExxonMobil şirketinin yapacağı iki sondaj zamanına ilişkin olarak Lakkotripis, planın Ekim ayına odaklanmasıyla, yılın ikinci yarısı olduğunu, ancak bunun daha önce veya daha sonraya da aktarılabileceğini söyledi.
\'ABD\'DEN RUMLARA DESTEK\'
Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da  Exxon Mobil\'in çalışmalar başladığı bir dönemde, ABD’nin Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı A. Wess Mitchell’in Ada\'ya yapacağı ziyaretin Rumlar için çok önemli olduğunu söyledi. Mitchell\'in cuma günü Ada\'da ziyaretler yapması bekleniyor. ABD\'nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Doherty de \"Rumların egemenlik haklarını tanıdıklarını, bulunacak hidrokarbon kaynaklarının adilhane paylaşılmasını desteklediklerini\" açıkladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHA ABDExxon MobilInvestigatorLimasolHayfa LimanındaSurveyorGüney KıbrısABDRumlardaRumRum Enerji Bakanı Yorgos LakkotripisExxonMobilLakkotripisEkimRUMLARA DESTEK Hükümet Sözcüsü Prodromos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24