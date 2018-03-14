ABD'li gemi Limasol limanına demirledi, Rumlar'da sevinç

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- ABD\'li şirket Exxon Mobil\'e ait \'Ocean Investigator\' adındaki doğalgaz araştırma gemisi, Limasol limanına demirledi. Limasol\'da önce yakıt ikmali yapılacak olan gemiye daha sonra araştırma yapmak için gerekli donanımlar yüklenecek. Hayfa Limanı’nda bulunan \'Med Surveyor\' gemisi ise daha sonra Güney Kıbrıs\'a gelecek. ABD\'li şirkete araştırma yapacak geminin Limasol limanına demirlemesi, Rumlarda sevinç ile karşılandı. Rum hükümeti, ABD\'nin adımını, \'kendilerine destek\' olarak değerlendirdi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, \'bilimsel araştırmaların yapılacağını\' söyledi. ExxonMobil şirketinin yapacağı iki sondaj zamanına ilişkin olarak Lakkotripis, planın Ekim ayına odaklanmasıyla, yılın ikinci yarısı olduğunu, ancak bunun daha önce veya daha sonraya da aktarılabileceğini söyledi.

\'ABD\'DEN RUMLARA DESTEK\'

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da Exxon Mobil\'in çalışmalar başladığı bir dönemde, ABD’nin Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı A. Wess Mitchell’in Ada\'ya yapacağı ziyaretin Rumlar için çok önemli olduğunu söyledi. Mitchell\'in cuma günü Ada\'da ziyaretler yapması bekleniyor. ABD\'nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Doherty de \"Rumların egemenlik haklarını tanıdıklarını, bulunacak hidrokarbon kaynaklarının adilhane paylaşılmasını desteklediklerini\" açıkladı.



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