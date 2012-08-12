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Spor

ABD'li gazeteden kaybedene de çinko madalya

Wall Street Journal gazetesi Londra Olimpiyatları’nda sonuncu olana kurşun, sondan bir önceki atlete teneke, onun önündekine de çinko madalya verdi

12 Ağustos 2012 14:39

ABD’de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi olimpiyatlarda kaybedenleri unutmadı.

Gazete Londra Olimpiyatları’nda sonuncu olana kurşun, sondan bir önceki atlete teneke, onun önündekine de çinko madalya verdi.

Atletlerin madalya alabilmeleri için yarışı sonuna kadar sürdürmeleri gerekiyor.

Türkiye’nin bu alanda, 6 kurşun, 2 teneke ve 3 çinko olmak üzere toplam 11 madalyası bulunuyor. Türkiye listenin 18. sırasında.

Listenin 1. sırasında bu alanda toplam 31 madalya alan İngiltere bulunuyor. İngiltere’yi Ukrayna ve Avustralya takip ediyor. 

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