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Dünya

ABD'li gazetecinin başını kesen IŞİD üyesi İngiliz vatandaşı 'rap'çi çıktı!

IŞİD adına ABD'li gazeteci James Foley'in kafasını keserek öldüren kişinin 1993 yılında İngiltere'ye göç eden Mısırlı Abdel Abdul Bary olduğu açıklandı

24 Ağustos 2014 18:24

Amerikalı gazeteci James Foley'i, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adına kafasını keserek öldüren kişinin bir İngiliz 'rap'çi olduğu açıklandı.

İngiliz “The Times“ gazetesi, devlet kaynaklarına dayandırarak geçtiği haberinde İngiliz gizli servis elemanlarının, James Foley'in kafasını kesen kişinin Abdel Majed Abdel Bary adlı bir İngiliz vatandaşı olduğunu belirledi.

Bary'nin 2013 yılında Suriye 'ye gitmeden önce Londra'da bir Hiphop grubu ile çalıştığına yer veren gazete , bu kişinin babasının Mısırlı Abdel Abdul Bary olduğunu ve İnsan hakları örgütüne çalışırken 1993 yılında İngiltere 'ye göç ettiğini yazdı.

Abdel Majed Abdel Bary'nin bilinen en net fotoğraflarından:

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