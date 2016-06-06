ABD'li gazeteci ve tercümanı Afganistan'da öldürüldü



New York Times gazetesinin haberine göre David Gilkey ve Zabiullah Tamana Amerikan Radyo kanalı NPR'e bağlı dört kişilik bir ekibe dahildi. Ekip, Helmand eyaletinde Afgan askerlerine eşlik ediyordu. Ekipte bulunan diğer iki Amerikalı gazetecinin sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.

Amerikan Radyo kanalı NPR'den yapılan açıklamada Amerikalı foto muhabiri David Gilkey ile Afgan tercümanın pazar günü 5 araçtan oluşan bir konvoy ile seyahat ettiği ve konvoyun pusuya düşürüldüğü kaydedildi. Diğer iki gazetecinin ise konvoydaki başka bir araçta bulundukları belirtildi. Saldırının Helmand eyaletindeki Merce kenti yakınlarında gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada gazetecinin ve tercümanının içinde bulunduğu araca el bombası atıldığı dile getirildi.

New York Times gazetesinin haberine göre Taliban militanları konvoyu ağır silahlarla taradı. Haberde Afgan ordusunun verdiği bilgilere göre Gilkey ve Tamanna'nın içinde bulunduğu aracın tamamen hurdaya döndüğü kaydediliyor.

Gazeteye göre Gilkey Afganistan'da 15 yıldan bu yana devam eden çatışmalar sırasında hayatını kaybeden ilk Amerikalı sivil oldu.

Ödüllü foto muhabir

David Gilkey çatışma ve kriz bölgelerinde yaptığı çalışmalarla dünya çapında ün kazandı. Afganistan ve Irak'taki çatışma bölgelerinin yanı sıra Batı Afrika'daki Ebola salgını sırasında çektiği fotoğraflar da çok konuşuldu. Aralarında Emmy, Peabody Ödülü ve Beyaz Saray'ın Fotoğrafçılar Birliği ödülünün de olduğu birçok ödül aldı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, David Gilkey'nin hayatını kaybettiği saldırının Afganistan'daki durumun ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Kerry saldırının "Afgan halkının, ulusal güvenlik ve savunma güçlerinin ve korkusuz gazetecilerin nasıl bir tehlike içinde olduğunu" gözler önüne serdiğini kaydetti.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) verilerine göre Afganistan'da 2011 yılında bu yana 24 gazeteci öldürüldü.