ABD’li futbolcu Hope Solo: Blatter beni taciz etti!

ABD Kadın Futbol Milli Takımı’nın kalecisi Hope Solo, 2012 Ballon d’Or ödül töreninde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in kendisini taciz ettiğini açıkladı. Solo, tören esnasında gergin olduğu için Sepp Blatter'e tepki gösteremediğini söyledi.

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'i suçlayan Hope Solo, "2012 Ballon d’Or ödülünde sahneye çıkarken Sepp Blatter, benim kalçamı elledi" ifadelerini kullandı.

''Normalde direkt söylerim ama, olaydan sonra Blatter'i sonradan göremedim''

Blatter'i tören sonrasında göremediğini dile getiren Hope Solo, "Normalde direkt söylerim ve karşı çıkarım. 'Bana dokunma, yapma' derim. Ödül töreninde gergindim ve olaydan sonra Blatter'i görmediğim için konuşamadım" açıklamasını yaptı.