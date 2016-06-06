ABD'li foto muhabiri David Gilkey ve tercümanı Afganistan'da öldürüldü

Deneyimli ABD'li foto muhabiri David Gilkey ve tercümanı Zabihullah Tamanna Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde öldürüldü.

ABD'nin kamuya ait NPR adlı radyo kanalı için çalışan Gilkey ve Afgan tercümanı, seyahat ettikleri araç saldırıya uğradıklarında Afgan ordusu ile birliktelerdi.

Saldırıda aracın sürücüsü ve bir Afgan askeri de öldü.

NPR için çalışan diğer iki gazeteci ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Zabibullah Tamannna, tercümanlığın yanı sıra fotoğrafçılık ve gazetecilik de yapyordu.

NPR'dan yapılan açıklamada, David Gilkey'in 11 Eylül'den bu yana Irak ve Afganistan'daki çatışmaları bir haberci olarak takip ettiği ve kamuoyuna bu savaşları ve savaşların ortasında kalmış insanları tanıtma aşkı ile dolu olduğu belirtildi.

Gilkey, Afganistan'daki çatışmalarda ölen ilk Amerikalı gazeteci.

Fotomuhabiri 2011 yılında Beyaz Saray Fotoğrafçılar Derneği'nin yılın fotoğrafçısı ödülünü kazanmıştı.