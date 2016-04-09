"ABD'li eski siyasetçi cinsel tacizi örtbas etti"

ABD'de eski Temsilciler Meclisi Başkanı Dennis Hastert, cinsel tacizi örtbas etmek için bir mağdura 'sus parası' ödemekle suçlandı.

Hastert hakkında altı ay hapis cezası isteniyor.

Savcılar, Hastert'in Chicago'nun Yorkville bölgesinde çalıştığı 1965 ile 1981 yılları arasında üç erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu iddia ediyor.

Mahkeme tutanaklarına göre 74 yaşındaki Hastert, öğretmen ve güreş eğitmeni olarak çalıştığı dönemde cinsel tacizde bulunduğu 14 yaşındaki bir erkeği daha sonra susturmak için 3.5 milyon dolar ödedi.

Taciz mağduru üç çocuk, Hastert'in çalıştırdığı güreş takımının sporcularıydı.

Fakat davanın zamanaşımı süresi dolduğu için Hastert cinsel taciz suçlamalarından yargılanamıyor.

Mahkemede tutanağında kimliği 'A' olarak geçen mağdurlardan biri Hastert'in güreş takımı kampından dönerken kaldıkları otelde kendisine 'uygunsuz şekilde dokunduğunu' söyledi.

Yaşları 14 ve 17 olan diğer iki mağdur da Hastert'in Yorkville lisesinin soyunma odasında kendileriyle cinsel ilişkiye girdiğini ifade etti.



Bankaya bildirmedi



Savcılar, Hastert'in yaptıklarından dolayı mağdurların 'yaşadığı zorlukların devam ettiğini', kendilerini 'yalnız, mahcup, suçlu ve itibarsız' hissetmelerine neden olduğunu söylüyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nde sekiz yıl başkan olarak görev alan Hastert 2007 yılında emekli oldu.

A adlı kişiyi susturmak için yüklü miktarda para ödemekle suçlanan Amerikalı siyasetçinin alacağı hüküm ay sonunda kararlaştırılacak.

Hastert, 2010 ile 2012 yılları arasında yüklü miktarda para transferlerini bankaya bildirmesi gerektiği halde bunu yapmamak için, her işlemde 50.000 dolar olmak üzere 750.000 dolar çekti.

Daha sonra da 2012 ile 2014 yılları arasında yine her işlemde 10.000 dolardan az olmak üzere toplam 952.000 çekti.

Hastert, 2014 yılında, bu işlemleri için FBI tarafından sorgulanmadan önce 'A'ya 100.000'er dolardan toplam 1.7 milyon dolar ödedi.

Yüklü miktarda para çekimlerine gerekçe olarak da "hakkında asılsız cinsel taciz iddiasında bulunan birinin şantaj yapmasını" gösterdi.

Amerikalı siyasetçi, soruşturmayı yürüten yetkililerin 'A' ile yaptığı telefon konuşmalarını kaydetmelerine onay verdi. Fakat savcılar, 'A'nın telefondaki sesinin ve yorumlarının, 'şantaj yapan ve zorla para almak isteyen biriyle uyumlu olmadığını' söyledi.

Bunun üzerine Hastert, bankaya bildirim yapmaktan kaçınmak için her işlemde daha az miktarda para çektiğini, yalan söylediğini ve mali hukuku çiğnediğini itiraf etti.

FBI'ı yalan söylediği suçlamaları düşen Amerikalı siyasetçinin avukatları, müvekkillerinin sağlık durumunun iyi olmadığı gerekçesiyle hapis cezasından muaf tutulması talebinde bulundu.

Hastert'in alacağı cezaya 27 Nisan'da karar verilecek.