ABD'li eşcinsel imam: Kuran'ın hiçbir kısmında eşcinselleri cezalandırın demiyor

ABD’li eşcinsel imam Daayiee Abdullah, Kuran’ın eşcinsellerin cezalandırmasını özellikle belirtmediğini söyledi.

Abdullah’ın açıklaması çoğunluğu Müslüman ülkelerdeki onur yürüyüşlerinde alınan sert tedbirlerden sonra geldi. “Kuran’ın hiçbir kısmında eşcinsellerin cezalanmasından bahsedilmez,” diyen Abdullah, “Tarihçiler de Muhammed Peygamber’in eşcinselliğe dair hiçbir söylemini bulmamıştır” diyerek tezini savunuyor.

KaosGL’de yer alan habere göre, diğer imamların ve Müslümanların tanışmayı reddettiği Abdullah, kadın ve erkeklerin yan yana namaz kılmasına izin vermesinden ötürü eleştirilere maruz kalıyor. Aynı zamanda İmam Abdullah kadınların namazı yönetmesine de izin veriyor.

İmam Daayiee Abdullah, “Biz insanları toplumsal cinsiyetine veya cinsel yönelimlerine veya Müslüman veya gayrimüslim olmalarına göre sınırlandırmıyoruz” ve “İnsanlar ibadet etmek için geliyorlar camiiye” diyor. Abdullah 15 yaşındayken ebeveynlerine açılmış ama 33 yaşına kadar Müslüman olmamış. İmam olduktan sonra AIDS’ten dolayı ölen bir eşcinsel Müslüman’ın cenazesinde namaz kıldırmış. Diğer imamlardan hiçbiri merhumun cesedini yıkamaya yanaşmamış ve bu Abdullah’ı derinden etkilemiş.

IŞİD’in eşcinsel erkekleri çatıdan aşağıya atan militanların fotoğraflarını ve videolarını hala düzenli olarak yayınlıyor. Buna rağmen yakın zamanda Paris’te eşcinsellere açık olan bir camii açıldı. Açık bir eşcinsel olan İmam Muhsin Hendricks Güney Afrika’da Cape Town’da düzenli bir şekilde namaz kıldırıyor ve aynı zamanda “eşcinsellik ve İslam’ın çelişki içinde olmadığını” düşünüyor.