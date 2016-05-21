Erkeklerin baş belası 'fermuar'

İç çamaşırı giymek rahatına düşkün bazı erkeklere 'kısıtlayıcı bir unsur' olarak görünebilir. Ama ABD'de yayımlanan yeni bir makale, bu ülkedeki penis yaralanmalarının en yaygın sebeplerinden birinin 'fermuara yakalanma' olduğunu ortaya koydu.

Fermuar, ABD'li bir tüccar olan Whitcomb L. Judson tarafından icat edilmişti. Fermuara bugünkü halini veren ise İsveç doğumlu ABD'li mühendis Gideon Sundback oldu.

tr.sputniknews.com'un haberine göre, bu buluş giysilerden paketlere kadar birçok ürünün açılıp kapanmasını kolaylaştırırken 'dikkatsiz' erkeklerin ise başına bela açtı.

Nitekim ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bulunan Marshall Üniversitesi'nden ürolog Lawrence Wyner'ın yayımladığı akademik bir makalede, ABD'de her yıl yaklaşık 2000 'fermuar nedenli penis yaralanma vakası' yaşandığı belirtiliyor.

Wyner, 'Fermuarın neden olduğu ürolojik kargaşanın yüzyılı' adlı makalesinde, 'pantolon kazalarının' yetişkin erkeklerde görülen penis yaralanmalarındaki en yaygın sebep olduğunu anlatıyor.

Wyner'ın makalesine göre, ABD'li doktor Myron V. Susskind 1936'da fermuar nedenli penis yaralanmalarını tıp terminolojisine sokmuş. Nitekim Susskind 'ZIRPI' olarak adlandırdığı fermuar nedenli penis yaralanmasının tedavi sürecini Amerikan Tıp Birliği dergisinde makale olarak yayımlayıp, 30’lu yılların ortasında da ilk 'ZIRPI' vakasını kayıt altına almış oldu.

Susskind'in makalesinde, sıcak bir pazar ikindisinde 'çok mahcup görünen' 28 yaşlarında erkek bir hastanın onu nasıl ziyaret ettiğini yazmış ve şöyle devam etmiş:

"Penisinin fermuara takılması nedeniyle pantolonunu aşağı ya da yukarı hareket ettiremediğini söylediğinde her şey açıklığa kavuşmuştu. Penis ucunu kesmek suretiyle onu kurtardık. İdrar yolu zarar görmemişti. Sünnet derisi de daha sonra geri eklendi. Herhangi bir komplikasyon yaşanmadan yaralar iyileşti ve beş gün sonra dikişleri alındı."