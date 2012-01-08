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Kültür-Sanat

ABD'li eleştirmenlerin favorisi 'Melankoli'

Amerikan film eleştirmenlerine göre, 2011 yılının en iyi filmi Lars von Trier imzalı 'Melankoli'.

08 Ocak 2012 02:00

T24 - Amerikan film eleştirmenlerine göre, 2011 yılının en iyi filmi Lars von Trier imzalı 'Melankoli'. 



Sinema eleştirmenleri yılın en iyi filmlerini ntvmsnbc için seçti. İşte 2011'in en iyi 10 filmi...

ABD'de Ulusal Film Eleştirmenleri Derneği, yıllık toplantısında Lars von Trier'in "Melancholia" (Melankoli) filmini 2011 yılının en iyi filmi seçti.

Ülke çapında 58 film eleştirmeninden oluşan dernek, dünyanın sonunu konu alan filmin başrol oyuncusu Kirsten Dunst'ı da 2011 yılının en iyi aktrisi seçti.

Dernek, Brad Pitt'i "Moneyball" (Kazanma Sanatı) ve "The Tree of Life" (Hayat Ağacı) filmlerindeki performansıyla en iyi aktör seçerken, "Drive" (Sürücü) filmindeki performansı ile Albert Brooks, "The Tree of Life" (Hayat Ağacı) ve iki diğer filmdeki performansıyla Jessica Chastain en iyi yardımcı oyuncular seçildi.

Terrance Malick "The Tree of Life" (Hayat Ağacı) ile en iyi yönetmen ve Werner Herzog'un filmi "Cave of Forgotten Dreams" (Unutulmuş Düşler Mağarası) en iyi kurgusal olmayan film seçildi.

1966 yılında kurulan Ulusal Film Eleştirmenleri Derneği, tarihi açıdan önemli filmlerin korunması için de çalışmalar yapıyor.

Grubun seçtiği filmler, Şubat ayında yapılacak Akademi Ödülleri'nden önce filmlere olan ilgiyi canlandırıyor, fakat Oscar'ın kime verileceği konusunda fazla etkili olmuyor.


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