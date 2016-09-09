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Ekonomi

ABD'li ekonomist: Obama'yı alın, Erdoğan'ı verin

''Türkiye’nin devlet başkanı olsaydım otomotiv, tütün gibi sektörlerde ayrım yapmaz, düşük vergiyi onlar için de tutardım''

09 Eylül 2016 17:12

ABD'li ekonomist Dr. Arthur Betz Laffer, Türkiye  ekonomisinin çok iyi durumda olduğunu belirterek "Kötü ekonomi görmek  istiyorsanız ABD'ye gelin. Sizlere şöyle bir teklifim var. Barack Obama'yı alın, Recep Tayyip Erdoğan'ı verin" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, 'Arz yönlü iktisadın babası' olarak tanınan Laffer, JW Marriott Otel'de düzenlenen "Maliye Politikası, Türkiye'nin Makroekonomik Başarı Hikayesinin Ana Direği" semineri öncesinde basın mensuplarının sorularını  yanıtladı.

Refah bir ekonominin beş temel politika üzerinde yükseldiğine dikkati çeken Laffer, refah ekonomisi için düşük vergi oranları, geniş tabanlı sabit vergiler, harcama kısıtlamaları, sağlam para, serbest ticaret ve asgari  düzenlemeler gerektiğini söyledi. Laffer, bu politikaların kendileri için "Kuzey Yıldızı" anlamına geldiğini belirterek, "Kuzey Yıldızı'nı takip ederseniz  başarıya ulaşırsınız" ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisiyle ilgili dünyada yanlış bir algı olduğunun altını  çizen Laffer, "Türkiye ekonomisi bana göre inanılmaz iyi durumda. Kötü ekonomi  görmek istiyorsanız ABD'ye gelin. Buraya gelirken bir arkadaşım, 'Erdoğan'ı bize  versinler durumumuz harika olur' dedi. Kısa vade için teklifim şudur, 'Obama'yı  alın, Erdoğan'ı bize verin'. Türkiye'de hem vergi hem özelleştirme konularında  yaptığınız çalışmalar alkışı hak ediyor. Bu şekilde devam ederseniz refah oranınız anlamlı bir biçimde artacaktır" diye konuştu.

Laffer, ülkelerin istihdam ve üretimlerini artırmak için vergi  muafiyetleri ve indirimleri olmaksızın, düşük bir vergi oranına ve geniş bir  vergi tabanına ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, felsefesinin "Balık vermek  değil, balık tutmayı öğretmek" olduğunu söyledi.

Türkiye'deki dolaylı vergilerle ilgili açıklamalarda bulunan Laffer, "Mükemmel vergi sisteminde düşük oranlar, geniş tabanlı sabit vergiler olması gerekmektedir. Bana göre otomotiv, tütün gibi sektörlerde vergiyi yükseltirseniz, Kuzey Yıldızı'ndan uzaklaşırsınız. Türkiye’nin devlet başkanı olsaydım bu sektörlerde de ayrım yapmaz, düşük vergiyi onlar için de tutardım. Dolaylı vergilerde başı çeken otomotiv, tütün gibi sektörlerde vergilerin değere, fiyata bağlı değil, sabit bir tutarla elde edilmesinin daha doğru bir politika olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Laffer, darbe girişiminin ekonomiye etkisine ilişkin bir soru üzerine  de bu girişimin önlenmesininyatırım ortamında güven tazelediğini belirterek, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok iyimser olduğunu kaydetti.

Laffer, eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın iki döneminde de Ekonomi  Politikaları Kurulunda görev aldı. Laffer, ayrıca eski İngiltere Başbakanı  Margaret Thatcher’a maliye politikaları konusunda danışmanlık yaptı. 

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