ABD'li diplomattan Güney Kıbrıs'a ziyaret

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- ABD Savunma Bakanlığı’nın Avrupa ve NATO’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Thomas Goffus, temaslarda bulunmak amacıyla yarın Güney Kıbrıs\'a gidecek. Rum basının \'yıldırım ziyaret\' olarak değerlendirdiği ziyarette, Akdeniz\'deki enerji krizi ve Kıbrıs konusu ele alınacak.

Rum basını, Goffus’un gelişini \'Türkiye’nin Rusya ve İran’a yönelişi ve ABD’nin Doğu Akdeniz’in kontrolünü Moskova ve Tahran’ın eline bırakma niyetinde olmamasına\' bağladı. \'ABD’nin Doğu Akdeniz’deki işbirlikleri destesini yeniden kardığı ve Güney Kıbrıs’ın da bu deste içerisindeki kartlardan biri olduğu\' yorumunu yapan Rum basını, ABD Savunma Bakanlığı’nın Avrupa ve NATO’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Thomas Goffus\'un ziyaretiyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

\"Amerikalıların Suriye’den çekilme kararı, nüfuz menzillerine giren ve Ruslara kaptırmak istemedikleri bölgeden de uzaklaşacakları anlamına gelmiyor. ABD, İsrail’in ölümcül düşmanı İran’ın Suriye veya Türkiye üzerinden Doğu Akdeniz’de görünmesini istemiyor.\"

RUM YÖNETİMİ MEMNUN

Rum yönetiminin, ABD\'li diplomatının ziyaretini, güçlü mesajlar vermesi açısından çok önemli bulduğu kaydedilirken, ziyaretin Exxon Mobil’in Akdeniz\'deki sondaj hazırlıklarının son aşamasına girdiği döneme denk gelmesine dikkat çekildi.

ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise Goffus’un Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile bir araya geleceği açıklandı.