'ABD'li diplomatlar gizli belgeleri yakıyor'

ABD’nin Lübnan Büyükelçiliği’nde görevli diplomatların, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın çağrısıyla düzenlenen ve Müslümanların Masumiyeti filmini protesto eden dev gösteri sırasında tehlikeli bir durum oluşmaması için arşivlerindeki gizli belgeleri yakmaya başladığı bildirildi.

Associated Press’in ele geçirdiği bir Dışişleri Bakanlığı Durum Raporu’nda Beyrut Büyükelçiliği’nin “acil durum prosedürlerini değerlendirdiği ve gizli belgeleri imha etmeye başladığı” belirtildi.

Raporda ayrıca Büyükelçilik’in Lübnanlı çalışanlarının protestolar nedeniyle evlerine erkenden gönderildiği ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı ise çok iyi korunan büyükelçilik binasında şu an için bir tehlike olmadığını, binanın gösterilerin yapılacağı yerden en az 1 saat uzakta olduğuna dikkat çekildi.

Geçtiğimiz hafta başta Mısır ve Libya olmak üzere birçok ülkede düzenlenen gösterilerde, protestocular ABD’nin ve diğer ülkelerin diplomatik misyonlarına saldırmış, Bingazi’de ABD Büyükelçisi dahil dört elçilik çalışanı hayatlarını kaybetmişti.

Saldırıdan birkaç gün sonra Independent gazetesi Bingazi’deki saldırıda konsolosluk için çok önemli bazı hassas belgelerin kaybolduğunu bildirmişti. Bu belgelerde, ABD ile çalışan Libyaların isimlerinin yer aldığı ve bu kişilerin radikal bir grubun hedefi haline gelebileceği belirtiliyordu.

Nasrallah çağrı yaptı

Lübnan’da bugün düzenlenen protesto gösterilerinin çağrısını dün Hizbullah lideri Şeyh Hasan Nasrallah yaptı.

Nasrallah bugün de söz konusu gösteriye katıldı. Meydanda toplanan on binlerce taraftarına seslenen ve 15 dakikalık bir konuşma yapan Nasrallah, “Bu Müslüman dünyasının tamamında davam etmesi gereken, Allah’ın resulünü savunmaya yönelik ciddi bir hareketin başlangıcıdır. Kanımız akmaya devam ettikçe peygamberimize yönelik aşağılamalar konusunda sessiz kalmayacağız” dedi.

Nasrallah, 2006 yılındaki İkinci Lübnan Savaşı’ndan bu yana çok nadiren halk içine çıkıyor. İsrail’in suikastına uğramaktan korkan Nasrallah takipçilerine mesajlarını uydu üzerinden yayınladığı video kayıtlarıyla veriyor.

Kendisi en son Aralık 2011’de Aşure günü törenlerinde ortaya çıkmış ve birkaç dakikalık çok kısa bir konuşma yapmıştı.

Dolayısıyla bugün 15 dakika kürsüde kalmasının Nasrallah için çok uzun bir zaman dilimi olduğu belirtiliyor.