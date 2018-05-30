ABD'li din adamı takipçilerinden özel jet için para istedi: İsa yaşasaydı eşeğe binmezdi

ABD'de televizyondan vaaz veren Evanjelist din adamı Jesse Duplantis, özel jet alabilmek için takipçilerinden 54 milyon dolar istedi. Duplantis, "Eğer İsa bugün fiziksel olarak dünyada olsaydı onun eşeğe binmeyeceğine gerçekten inanıyorum" dedi.

ABD'nin Lousiana eyaletinde yaşayan ve televizyondan vaaz veren (tele-vaiz) 68 yaşındaki Evanjelist din adamı takipçilerinden kendisine bağış yapmalarını istedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, duyurusunu resmi internet sitesinde yayımladığı videoyla gerçekleştiren Duplantis'in istediği 54 milyon dolarlık bağışın gerekçesi ise oldukça ilginç.

Duplantis bu parayı 'Dassault Falcon 7X' modeli bir özel jet almak için istiyor.

"Hayatım botunca 3 farklı jetim oldu"

"Hayatım boyunca 3 farklı jetim oldu ve onları Tanrı için kullandım" diyen Duplantis "Şimdi bazı insanlar vaizlerin jetleri olmaması gerektiğine inanıyor. Ben ise gerçekten vaizlerin bu müjdeyi dünyaya vaaz etmeleri için her müsait sesi, her müsait yolu kullanması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde sahip olduğu 3 eski özel jetin fotoğraflarını gösteren Duplantis, Star Trek (Uzay Yolu) serisinin ünlü uzay gemisi Starship Enterprise'ın fotoğrafını da göstererek " Bu Star Trek Enterprise. Tanrıya şükür, gittiğim yer burası" ifadelerini kullandı.

"İsa yaşasaydı müjdeyi vaaz etmek için uçakta olurdu"

İstediği 'Dassault Falcon 7X' modeli jetten bahseden Duplantis sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tanrı'ya yeni bir Falcon 7X için inanıyoruz böylece tek durakla dünyada istediğimiz yere gidebiliriz. İnsanlar şimdi 'Başka bir tanesi (uçak) ile gidemez misin? diyor. Evet gidebilirim ama tek durakla olmaz."

Duplantis daha da ileri giderek Tanrı'nın kendisine Falcon 7X'e ihtiyacı olduğunu söylediğini iddia etti.

" O (Tanrı) bana 'benim olduğum yere gelmek ister misin?' dedi. O 'Sen sormadan ben yanıtlayayım: Yeşaya 65:2' dedi. O 'Falcon 7X için bana inanmanı istiyorum' dedi" ifadelerini kullanan tele-vaiz sözlerini " Eğer İsa bugün fiziksel olarak dünyada olsaydı onun eşeğe binmeyeceğine gerçekten inanıyorum. Bir saniye bunu düşünün. Müjdeyitüm dünyada vaaz etmek için bir uçakta olurdu" şeklinde sürdürdü.

ABD'de birkaç ay önce bir diğer tele-vaiz Kenneth Copeland de 'Gulfstream V' tipi özel jet satın almıştı.