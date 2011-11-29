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Ekonomi

ABD'li dev havayolu şirketi iflas etti

Dünyanın dördüncü büyük havayolu şirketi American Airlines'ın sahibi AMR ve iştiraki American Eagle

29 Kasım 2011 02:00

T24 - Dünyanın dördüncü büyük havayolu şirketi American Airlines'ın sahibi AMR ve iştiraki American Eagle iflas etti, uçuşlar sürecek.

Avrupa'nın krizden nasıl çıkacağı sorusuna cevap aranırken, okyanus ötesinden iflas haberi geldi. 



Dünyanın dördüncü büyük havayolu şirketi American Airlines'ın sahibi AMR ve iştiraki American Eagle iflas koruma başvurusunda bulundu. İflasa karşın uçuşlarların süreceği açıklandı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, borç ve maliyetleri azaltarak şirketin havacılık sektöründe rekabet gücünü geri kazanmasını sağlamak üzere iflas koruma başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

İflas koruma başvurusunun şirketin ve hissedarların çıkarı için en iyisi olduğu vurgulandı.

Şirket toplam varlıklarının 24.7 milyar dolar olduğunu, 4.1 milyar dolar da nakdinin bulunduğunu belirtti.

American Airlines, Fortune 500 listesinde 120. sırada yer alıyordu.


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