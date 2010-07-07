-ABD'Lİ DENİZCİLERE ANTALYA'DA YUMURTA ATILDI ANTALYA (A.A) - 07.07.2010 - Antalya açıklarında bulunan USS Dwight Eisenhower uçak gemisi, gazetecilerin ziyaretine açıldı. Gemi komutanı Albay Dee L. Mewbourne, gemiyi gezen gazetecilere yaptığı açıklamada, Ocak ayından bu yana denizlerde bulunduklarını ve ay sonuna doğru ABD'ye ulaşacaklarını söyledi. Körfez bölgesinde çeşitli tatbikatlara katıldıklarını belirten Mewbourne, ''Son olarak Süveyş Kanalı'ndan geçtik ve Türk tarafı ile bir tatbikata katıldık. Çok başarılı geçti. Umarım ortaklarımız, Türk tarafı da aynı şekilde hissediyordur'' dedi. Antalya'ya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Mewbourne, dün Antalya Valisi Ahmet Altıparmak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ile biraraya geldiklerini kaydetti. Mewbourne, şunları söyledi: ''Türkiye ile çok eskilere dayanan sağlam bir dostluğumuz ve ilişkimiz var. Benim ekibim, tayfalarım, denizcilerim de Türkiye'de olmaktan çok heyecanlıydı. Burada gördüğümüz misafirperverlik ve arkadaşlığı hiç unutmayacağız. Şimdiden benim en iyi anılarım arasına girdi. Buraya ilk gelişimiz değil, daha önce de birkaç defa geldik. Şehir tarihiyle, turistik bir yer olması nedeniyle, olanaklarıyla denizcilere çok fazla şey sunabiliyor. 2 bin 500 denizciyi çarşı iznine gönderdik. Eğlenebilmeleri için yapacak çok şey var.'' Mewbourne, 33 yaşındaki geminin ABD'nin inşa ettiği üçüncü uçak gemisi olduğunu belirterek, ''8 güvertesi bulunan geminin uzunluğu 304,80 metre,deniz seviyesinden yüksekliği de 60,96 metre'' dedi. Kaptan Mewbourne, gazetecilerin sorusu üzerine, dün akşam bazı denizcilerin yemek ve gezmek için kente indikleri sırada bir grup gencin Amerikalı denizcilere buz ve yumurta attıklarını, ancak denizcilerin karşılık vermediğini söyledi. Mewbourne, olayı 'ufak bir hadise' olarak nitelendirdi. Antalya açıklarına demirleyen ve 44'ü F18 tipi 105 uçak ve 7 helikopter taşıyan uçak gemisi, 9 Temmuz Cuma günü Antalya'dan ayrılacak.