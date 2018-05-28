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ABD'Lİ BİR KİŞİ OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda bir otelde kalan ABD'li Stephen Michael King odasında ölü bulundu

28 Mayıs 2018 19:03

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda bir otelde kalan ABD\'li Stephen Michael King odasında ölü bulundu. 
49 yaşındaki King\'den haber alamayan otel çalışanları odaya gitti. Kapının çalınmasına rağmen açan olmayınca içeri giren görevliler Stephen Michael King\'i hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde King\'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis otelin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu odaya King\'ten başka kimsenin girmediği tespit edildi. İncelemenin ardından King\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Görüntü Dökümü
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-Otelden görüntü
-Polis aracı
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Delil torbasıyla çıkmaları
-Cenaze aracı
-Cenazenin çıkarılması
-King\'in fotoğrafı
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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