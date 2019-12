-ABD'li bilimadamlarından esnek robot LOS ANGELES (A.A) - 29.11.2011 - ABD'li bilimadamaları, solucan gibi kıvrılarak ve bükülerek çok dar alanlara girebilecek esneklikte bir robot geliştirdi. Prototipi üretilen 12,5 santimetre uzunluğundaki, 4 bacaklı insansı robot, deprem gibi doğal felaketlerde ulaşılması zor çatlaklara girilmesini veya savaş alanlarındaki zorlu arazilerde izleme yapılmasına imkan verecek. Kimyacı George George W. Whiteside'ın başkanlığında Harvard Üniversitesi'nden bilimadamlarının, ABD Savunma Bakanlığı araştırma bölümünün mali desteğiyle geliştirdikleri robot, biyolojik, fiziki ve sosyal bilimler konularında yayımlar yapan Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinin internet sitesinde bilim dünyasına tanıtıldı. İki aylık bir çalışma sonucu prototipi oluşturulan robotun 4 bacağının havayla şişirildikten sonra elle veya bilgisayar aracılığıyla kontrol edilebildiğini anlatan bilimadamları, bu sayede robota emeklemek ve sürünerek ilerlemek de dahil olmak üzere bir dizi hareket imkanı kazandırıldığını belirtti. Robotun esnekliğini, yer ile, 1,905 santimetre yukarıda olan cam bir levhanın arasından eğip bükerek geçirmek suretiyle test eden araştırmacılar, robotu bu son derece ince aralıktan bir dizi hareket kombinasyonunu uygulayarak 15 kez manevra ettirmeyi başardıklarını kaydetti. Araştırmacılar pek çok durumda robotun cam aralığının bir ucundan diğerine gitmesinin bir dakikadan az bir zaman aldığını ifade etti. Robotun esnekliğini sağlamak amacıyla sürekli olarak havayla şişirilmesi ve havası alınarak söndürülmesi sonucu bozulmamasının kendilerini sevindirdiğini belirten bilimadamları, robotun ilerleme hızının sonuçta daha da iyileştirilmesi için çalışacaklarını kaydetti. Robotun, keçe kumaş, çakıllı kum, çamur ve hatta jöle de dahil olmak çeşitli yüzeylerde bir uçtan diğerine hareket edebildiğini anlatan Harvard Üniversitesi akademisyenlerinden Robert Shepherd, robotun çeşitli yüzeylerde bozulmadan işlevlerini yerine getirebilecek kadar sağlam olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Carnegie Mellon Üniversitesine bağlı Yumuşak Makineler Laboratuvarını yöneten robot bilimi araştırmacısı Carmel Majidi, prototipi üretilen yeni robotun, daha önceki çalışmalardan faydalanılarak yapılmış olmasına karşın yaratıcı olduğunu kaydetti. Majidi, ''Basit bir fikir, ama canlıların yaptığına benzer biyolojik hareketler elde ediyorlar'' dedi. Harici bir güç vericisine bağlı olarak çalışmasının robotun günlük hayatta kullanımı açısından en büyük dezavantajı oluşturduğuna işaret eden uzmanlar, robotun güç vericisiyle birleştirilmesi için bir yol geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekiyor.