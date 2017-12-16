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Dünya

ABD'li bilim insanları parlayan bitki yarattı

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Aralık (DHA) - ABD'de bir grup bilim insanı, parlayan ve ışık saçan bir bitki yarattı

16 Aralık 2017 16:54

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Aralık (DHA) - ABD\'de bir grup bilim insanı, parlayan ve ışık saçan bir bitki yarattı.
ABD\'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Massachusetts Teknoloji Üniversitesi\'nde (MIT) bir grup bilim insanı, bir bitkinin yapraklarına nano parçacık yerleştirerek ışık saçan bitki yarattı. Bilim insanları yeni keşiflerinin sürdürülebilir bir alternatif olması sebebiyle geleneksel ışık kaynaklarının yerini alabileceğini düşünüyor.
Nano Letters ismindeki bir dergide yayınlanan araştırma sonuçlarına göre bilim insanları, bitkinin ışık saçmasını sağlamak için ateş böceklerinin parlamasını sağlayan bir partikül kullandı. Işık maya ismi verilen bu partiküllerden yarattıkları nano parçacıkları bitkinin yaprağına yerleştiren ve bitkiyi yüksek basınca maruz bırakan araştırmacılar böylece bitkinin dört saat boyunca ışık saçmasını sağladı.
Keşfin halen erken aşamalarından olduklarını belirten araştırma başyazarı Profesör Michael Strano, \"Bu keşfin amacı prize takılmasına ihtiyaç duyulmayan bir masa lambası yaratmak. Böylece ışık bitkinin kendi enerji metabolizmasından oluşacak. Hedefimiz bitki hala fide halindeyken, oluşturduğumuz nano parçacıkları bir kez enjekte etmek ve bitkinin ömrü boyunca ışık saçmasını sağlamak\" dedi.
Daha önce bu konu üzerinde yapılan araştırmalar kısıtlı imkanlar sebebiyle sonuç vermezken MIT ekibinin keşfi şimdiden lahana, ıspanak ve su teresi gibi birçok bitki üzerinde sonuç veriyor. (Fotoğralfı)

 

 

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