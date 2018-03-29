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Sağlık

ABD'li bilim insanları, hafıza performansını artıran yöntem geliştirdi

"Hafıza kaybının tedavisinde çok önemli bir ilk adım"

29 Mart 2018 17:17

ABD'de Alzheimer hastalığı üzerine çalışan bir grup araştırmacı, hastaların sevdiklerini yeniden hatırlamalarını sağlayacak bir 'hafıza tekrarı' metodunu geliştirdi. "Çığır açıcı" olduğu değerlendirilen bu yöntemle oluş anında kaydedilen anılar, daha sonra Alzheimer hastasına izletiliyor.

Sputnik'in Journal of Neural Engineering dergisinde yayımlanan araştırmayı kaynak gösterdiği haberine göre, hastalar üzerinde yapılan çalışmada elde edilen ilk veriler bu yöntemin hafıza performansını yüzde 37 oranında artırdığını ortaya koydu. Çalışmanın kişisel yaşantıyla ilgili hafıza anlamına gelen episodik hafızayı geliştirmeye yoğunlaştığı belirtildi.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Wake Forest Üniversitesi’nden Prof. Robert Hampson, "Bu çalışmayla tıp tarihinde ilk kez bilim insanları, hafıza şablonunu tanımlamayı başararak varolan anıyı daha iyi çalışır bir hale getirdi. Bu hafıza kaybının tedavisinde çok önemli bir ilk adım" ifadelerini kullandı.

Çalışmaya katılan hastalardan renkli blok gibi basit bir görüntü üzerine yoğunlaşmaları istendi. Daha sonra ekran karartılıp, bir süre sonra tekrar açıldı ve 5 görüntü arasından doğru olanı seçmeleri istendi. Araştırmacılar, görüntüsü tekrar oynatılırken hatırlama telkini yapılan şekille ilgili hafıza performansının yüzde 37 oranında arttığını kaydetti.

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