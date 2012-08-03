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Yaşam

ABD'li bilim insanları ahireti araştırmak için 5 milyon dolar ayırdı

California Üniversitesi cennet, cehennem, arafı araştırmak için 5 milyon dolar ayırdı

03 Ağustos 2012 17:56

ABD’nin önde gelen üniversitelerinden California Üniversitesi, Riverside (UCR) ahiret hayatını araştırmak için 5 milyon dolar fon aldı.

Üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre bu para cennet, cehennem, araf gibi konuların araştırılması için kullanılacak. Üç yıl sürecek araştırmanın başında üniversitenin seçkin felsefe profesörlerinden John Martin Fischer bulunuyor.
 
“Immortality Project” (Ölümsüzlük Projesi) adı verilen proje kapsamında iki konferans düzenlenecek, bir de internet sitesi kurulacak. Bu sitede ölümsüzlük konularıyla ilgili araştırmalara giden linkleri yer alacak.
 
Fischer yaptığı açıklamada, “Ölüme yaklaşma deneyimi ve benzer olayları belgelendirme, bunların ölüm sonrası hakkında mantıklı ipuçları mı yoksa biyolojik açıklamaları olan yanılsamalar mı olduğunu çözme konusunda çok dikkatli olacağız” dedi.
 
Bilimsellikten kesinlikle uzaklaşmayacaklarını da ifade eden Fischer, “Uzaylılarca kaçırıldıklarını iddia eden kişileri incelemek için para harcamayacağız” diye konuştu.
 
Fischer, bilim insanlar, filozoflar ve teologlardan araştırma önerileri kabul edeceklerini belirterek, proje kapsamında “Ölümden sonra yaşam sıkıcı mıdır?”, “Ölüm yaşamı anlamlandırır mı?”, “Eğer ölemeyeceğimizi bilirsek cesaret gibi erdemlere sahip olabilir miyiz?” gibi sorulara yanıt aranacağını ifade etti.
 
Fischer’a John Templeton Vakfı tarafından verilen bu fon, UCR’daki bir sosyal bilimler profesörüne bugüne kadar verilmiş en büyük meblağ. Üç yılın sonunda Fischer, araştırma sonuçlarını Oxford University Press’ten çıkacak, “Ölümsüzlük ve Ölümün Anlamı” isimli kitapta toplayacak.

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