ABD’li basketbolculara uyuşturucudan gözaltı

Konya polisi, Yenimahalle semtinde uyuşturucu satıcılığından sabıkalı şüphelileri 24 saat teknik takip ve izlemeye aldı.



Kuryelerin Yenimahalle’deki bir evden aldıkları esrarı, Selçuk Üniversitesi Aleaddin Keykubat Kampusu’nun karşısında bulunan Bosna Mahallesi’ne götürdükleri belirlendi. Bir apartmanın 4. katına çıkan kuryeler, uyuşturucuyu teslim etti.



Teslimatın gerçekleşmesi ardından polis binaya girdi. Haydar Yeniçelik, Yaşar Keleş, Refik Yalçınkaya adlı kuryelerle birlikte, esrarı aldıkları iddia edilen Beko Basketbol Ligi’nde Mutlu Aku Selçuk Üniversitesi basketbol takımının ABD’li oyuncuları Monty Macık (32) ile takım arkadaşı Jamal Butler (24) gözaltına alındı. Sorgularında esrar kullandıklarını itiraf eden 2 basketbolcunun evinde yapılan aramada esrar bulundu. Mack ve Butler, savcılık talimatıyla ‘kullanıcı’ oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.



