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Spor
Deutsche Welle

ABD’li atletlerin madalyası geri alındı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, ABD’li atletlerin Londra Olimpiyatlarındaki 4x100 bayrak yarışında ikinci olarak kazandıkları gümüş madalyaların geri alınmasına karar verdi.

14 Mayıs 2015 18:33


2012'de Londra'da yapılan Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Trell Kimmons, Justin Gatlin, Tyson Gay ve Ryan Bailey dörtlüsüyle yarışan ABD 4x100 bayrak takımı, Jamaika'nın ardından ikinci olmuştu.

O yarışta koşan Tyson Gay'in dopingli çıkması ve madalyasını geçen yıl iade etmesinin ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi diğer atletlerin de madalyalarının geri alınması yönünde karar verdi.

Buna göre Londra'da 3'üncü olan Trinidad-Tobaga ikinci sayılarak gümüş madalya, dördüncü olan Fransa takımı da üçüncü sayılarak bronz madalya alacak.

Tyson Gay doping yaptığı gerekçesiyle geçen yıl pistlerden bir yıl men cezası almış ve kazandığı madalyayı iade etmeyi kabul etmişti. Gay'in 15 Temmuz 2012'den bu yana yaptığı tüm dereceler silinmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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