-ABD'li astronotlar: "Ufo görmedik" İZMİR (A.A) - 05.09.2011 - NASA'nın son uzay mekiği uçuş görevini yapan STS-135 Atlantis Uzay Mekiği'ndeki dört görevli astronot, İzmir'de, Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) bünyesindeki Uzay Kampı Türkiye'yi ziyaret etti. Uçuş komutanı Christopher Ferguson, pilot Dougles Hurley, uçuş uzmanları Sandra Magnus ve Rex Walheim, geçen ay uzayda geçirdikleri 13 güne ilişkin deneyimlerini kamptaki 30 öğrenci ile paylaştı. Uzay mekiğinin tarihi ve görevleri hakkında öğrencilere bilgi veren Ferguson, 8 Temmuz'da fırlatılan uzay mekiğinin 135. ve son görevini yerine getirdiğini, 30 yıllık uzay mekiği programının da sona erdiğini söyledi. Ferguson, bundan sonra görev yapılabilmesi için daha teknolojik araçların geliştirilmesi gerektiğini, bu nedenle programa son verildiğini anlattı. Christopher Ferguson, Ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gıda, teçhizat, yakıt ve sağlık malzemesi taşıyan insansız Progress M-12M uzay gemisinin düştüğünün hatırlatılması üzerine, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda herhangi bir zarar olmadığını, kazanın sebebinin araştırıldığını belirtti. NASA'nın şimdiye kadar devlet bütçesiyle çalışmalar yaptığını, bundan sonraki planlarını ise özel şirketlerle devam ettirmeyi istediğini dile getiren Ferguson, uzay seyahati ile ilgili araçların geliştirilmesi için 4 özel şirketin girişimi olduğunu, 2015-2016 yıllarında uzay seyahati yapılabileceğini düşündüklerini ifade etti. Astronotlar daha sonra soruları yanıtladı. ''Uzayda UFO'larla ilgili deneyiminiz oldu mu?'' şeklindeki soru üzerine Ferguson, ''Uzayda bizim dışımızda zeki yaşam olabilir ama görmedik'' diye cevap verdi. Ferguson, kişisel temizliklerini nasıl yaptıkları yönündeki soruya karşılık, duş alamadıklarını, silinerek temizlendiklerini ifade etti. Pilot Dougles Hurley ise uzaydan dünyanın nasıl göründüğünün sorulması üzerine, ''muhteşem'' diye karşılık verdi. Rex Walheim da uzayda uyuma düzeninin dünyadan farklı olduğunu, özel uyuma çantaları sayesinde vardiyalı olarak uyuduklarını kaydetti.