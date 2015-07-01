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Bilim / Teknoloji

ABD'li astronot: O parlak noktaların UFO olduğuna inanmıyorum

Amerikalı astronot Michael Foreman, NASA'nın olay yaratan o görüntüleri anlattı

01 Temmuz 2015 23:57

Geçtiğimiz günlerde NASA'nın canlı yayınında gösterdiği uzay görüntülerinde dünyadan uzaya doğru yükselen parlak noktaların görünmesiyle yayın kesilmiş, komplo teorisyenleri de bu görüntülerin UFO olduğunu iddia etmişti. İzmir'de düzenlenen Uzay Kampı Türkiye'nin 15'inci yıldönümü etkinliğine katılan Amerikalı astronot Michael Foreman, geçtiğimiz gün NASA'nın canlı verdiği uzay görüntülerini, dünyadan üç ışık noktasının uzaklaştığının görülmesinden hemen sonra kesmesini soran gazetecilere bu parlak noktaların UFO olduğuna inanmadığını söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, Foreman, "NASA'nın da hemen bunun arkasından yayını kesmesi, belki de medyanın bu olayı daha da parlatma ve insanların ilgisini çekme amaçlı yaptıkları bir çalışma olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Bu görüntünün ortaya çıkmasının ardından çok sayıda komplo teorisyeni Dünya’dan uzaya yükselen bu cisimlerin UFO olduğunu iddia etmiş, kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde ilgi gören video kısa sürede paylaşım rekorları kırmıştı.

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