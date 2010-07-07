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Dünya

ABD'li askerler fena dağıttı!

ABD'li askerler Marmaris'te çılgınca eğlendiler.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde limana demirleyen ABD Deniz Kuvvetleri donanmasına bağlı ‘USS Carney’ adlı savaş gemisinin askerleri Barlar Sokağı'nda sabaha kadar eğlendi.



‘USS Carney’ adlı savaş gemisinin Marmaris Limanı'na demirlemesiyle birlikte, ABD'li erkek ve kadın askerler soluğu Barlar Sokağı'nda aldı. Disko ve eğlence merkezlerini dolduran askerler, saat 03.30'a kadar içki içti, eğlendi. Askerler, yüzlerine maskeler takarak şov kızlarıyla dans etti.


Marmaris'e ilk defa gelen ‘USS Carney’ adlı savaş gemisinin askerleri, Barlar Sokağı'ndaki fast food satan mekanların sahiplerini de memnun etti. Amerikan askerlerinin tercihi döner oldu.


Amerikan askerleri barlarda eğlenirken polis de yoğun güvenlik önlemi aldı. Barlar Sokağı'nın giriş ve çıkışları çevik kuvvet polisi tarafından kontrol altına alındı. Saat 03.30'dan sonra askerlerin gemilerine dönmeleri için kullanacakları yollar kontrol edildi. Amerikan askerleri gemilerine dönene kadar olumsuz herhangi bir olay yaşanmadı.

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