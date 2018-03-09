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ABD'li askerler, 'Dur yolcu'ya dürbünle baktı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 'USS Oak Hill' savaş gemisinin geçişi sırasında Amerikan askerleri, Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısını dürbü

09 Mart 2018 14:55

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı\'ndan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait \'USS Oak Hill\' savaş gemisinin geçişi sırasında Amerikan askerleri, Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur Yolcu\' yazısını dürbünle izledi.
ABD donanmasına ait \'Harpers Ferry\' sınıfı \'USS Oak Hill\' çıkarma gemisi, geçen çarşamba günü, Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. Karadeniz’de, 8- 15 Mart günlerinde, Romanya öncülüğünde gerçekleştirilecek \'2018 Spring Storm (Bahar Fırtınası)\' tatbikatına katılmak üzere Çanakkale Boğazı\'ndan geçiş yapan çıkarma gemisine ait fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşıldı. 
ABD donanmasına ait \'Naval Forces Europe\' (Avrupa Deniz Kuvvetleri) adlı sosyal medya hesabından 3 fotoğraf paylaşıldı. Fotoğraflarda, tatbikata katılmak üzere Romanya’ya giden askeri gemiye Türk bayrağının çekildiği görüldü. Gemide görevli Amerikan askerlerinin, Çanakkale Boğazı’ndan geçiş sırasında, Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki \'Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir\' yazısını dürbünle izlediği fotoğraf da paylaşıldı. 
\'USS Oak Hill\' çıkarma gemisine, boğazdan geçişi sırasında, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

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