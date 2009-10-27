ABD'li askerin yüzü ölümsüzleşti

Gazi Çavuş Yarosh’un vücudunun yüzde 60’ı ve yüzünün tamamı, Irak’ta görev yaptığı dönemde gerçekleşen bir patlamada yandı. Ancak 27 yaşındaki Yarosh, tanınmaz hale gelen suratından gurur duyduğunu ifade etti ve ABD’li ressam Matthew Mitchell’ın portresini yapmasına izin vererek yüzünün ölümsüzleşmesini sağladı. Yarosh’un portresi artık Washington’da binlerce insanın ziyaret ettiği bir müzede sergilenecek. “İnsanların yüzümü görecek olması beni endişelendirmiyor. İnsanlar tarafından kabul edilmek istiyorsan, kendinle gurur duymalısın” diyen Yarosh, saklayacak bir şeyi olmadığını söyledi. Mitchell ise bu resimle savaşın insani boyutunu yansıtmayı hedeflediğini söyledi.