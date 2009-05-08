ABD'li asker tacavüz ve cinayetten suçlu bulundu

Irak'ta görevli olduğu sırada işlediği suçlar nedeniyle yargılanan bir Amerikan askeri 14 yaşındaki kıza tecavüz edip, bu kızla birlikte küçük kız kardeşini, kızların anne ve babasını öldürmekten suçlu bulundu.



Kentucky bölge mahkemesinde 27 Nisan'da başlayan davada, jürinin yaklaşık 10 saatlik bir toplantıdan sonra suçlu bulduğu 24 yaşındaki Steven Dale Green'in ölüm cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.



Irak'ta işlediği suçlarla ilgili mahkemeden önce ordudan atılan Green'in avukatı ise müvekkilinin söz konusu suçları işlediği sırada savaşta olduğunun dikkate alınmasını istedi.

