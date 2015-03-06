ABD'li aktör Harrison Ford'un kullandığı uçak düştü



Kazayla ilgili ilk bilgilere göre, 72 yaşındaki Harrison Ford’un idaresindeki tek motorlu küçük uçak, Santa Monica Havaalanı'ndan kalkış yaptı.

Uçak, pistten havalandıktan kısa süre sonra Venice'deki bir golf alanına düştü. Harrison Ford hastaneye kaldırıldı.

Aktörün basın sözcüsü Ina Treciokas, başına darbe alan ve kanamalı birkaç yarası bulunan Ford'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Oğlu Ben Ford da Twitter hesabından geçtiği mesajda, babasının hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.

Pilotluğa merakı ile bilinen Harrison Ford'un birçok uçağı bulunuyor.

'Indiana Jones', 40'tan fazla filmde oynadı

"Yıldız Savaşları" filmlerinde "Han Solo" karakterini canlandıran Harrison Ford, "Indiana Jones" filmleriyle adını duyurdu. Ridley Scott'un imzasını taşıyan "Blade Runner" isimli filmde başrolü oynadı. 1985 tarihli "Witness" filminde canlandırdığı karakterle Oscar Ödülü'ne aday gösterildi. 40'dan fazla filmde oynadı.

Mary Marquardt ile olan ilk evliliğinden 2, Melissa Mathison ile yaptığı 20 yıl süren ikinci evlilikten de 2 çocuğu bulunuyor. Harrison Ford, 2010 yılında kendisinden 22 yaş küçük Calista Flockhart ile üçüncü evliliğini yaptı.