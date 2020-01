ABD'li aktör Bill Nunn, kansere yenik düştü. 62 yaşında hayata veda eden Nunn, Spike Lee'nin yönettiği "Do the Right Thing" filmindeki "Radio Raheem" rolüyle tanınıyordu.



1989 yapımı filmde Spike Lee de rol almıştı.



Ünlü oyuncunun eşi, Nunn'ın, Pensilvanya'nın Pittsburgh kentindeki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.