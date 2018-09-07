ABD'li akademisyenler 'siyasi çatışma' nedeniyle kongreye gelmiyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ABD\'li iki akademisyen, daha önce katılacaklarını bildirdikleri 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi\'ne, \'siyasi çatışma\' nedeniyle katılmayacaklarını açıkladı.

Psikoterapi Enstitüsü Derneği\'nin 21, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde ruh sağlığı uzmanları ve öğrencileri için Kocaeli\'de düzenleyeceği Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi\'ne katılacağı belirtilen iki ABD\'li akademisyen, son dakika kararı ile katılmayacaklarını bildirdi. Güdülenme kuramının yaratıcısı, kendilik psikolojisi alanının liderlerinden Prof. Dr. Joseph Lichtenberg\'in konuşmacı olmayı 2018 yılının başında söz verdiğini kaydeden Psikoterapi Enstitüsü Derneği Genel Başkanı Tahir Özakkaş, Lichtenberg\'in güvenlik endişeleri nedeniyle ülkesinin yaptığı duyuruları dikkate alarak programa katılmayı iptal ettiğini söyledi. Özakkaş, Lichtenberg\'in istikrar sağlanana kadar Türkiye\'de eğitim vermeyi askıya aldığını belirtti.

\'BİLİM ÇATIŞMADAN NASİBİNİ ALDI\'

Tahir Özakkaş, Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde 2012 yılından beri eğitim ve süpervizyon veren duygu odaklı terapinin kurucusu Leslie Greenberg\'in de siyasi çatışma sürecinde eğitim sürecine devam etmeme kararını kendilerine ilettiğini kaydetti. Özakkaş, “Türkiye\'de eğitim vermesi planlanan birçok farklı ABD vatandaşı uzman, Türkiye\'nin ülkelerinde olumsuz şekilde yansıtılması ve bir savaş ortamı varmış gibi lanse edilmesi nedeniyle kongrelere, sempozyumlara ve eğitimlere katılmayı reddederek yıllardır devam eden ilişkileri bir anda askıya almaya başlamışlardır. Bilimsel alan siyasi çatışmadan nasibini almış durumdadır\" dedi.