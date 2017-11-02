ABD’li aile Amazonlar'da korsan saldırısına uğradı

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Amazonlarda seyahat etmekte olan Amerikalı bir aile tekneleri korsan saldırısına uğradıktan sonra kayboldu.

Heart ailesi – Adam Heart (39) , Emily Heart (37) ve iki çocukları Sierra (3) ve Colette (7) – Pazar günü Brezilya’nın kuzeyinde Amazon nehir deltasında bir tekne ile seyahat ederken korsanların saldırısına uğradı.

Teknedeki aile diğer yolcularla birlikte Amazon nehrinin Porto dos Dias bölgesinde tekneden inmeye zorlandı ve kendilerinden haber alınamıyor.

Bir polis sözcüsü konuya ilişkin “Birkaç silahlı adam tekneye binerek yolcuları saatlerce rehin aldı” dedi. Teyit edilmeyen bazı kaynaklara göre ise korsanlar Emily’ye saldırı sırasında tecavüz de etti.

Otoriteler olay yerine vardıklarında korsanlar gemiyi rıhtıma çekmiş, değerli eşyaları ele geçirmişti ve Florionapolis bölgesinde yaşadığı belirtilen Heart ailesine dair herhangi bir iz yoktu.

Kamu Güvenliği ve Sosyal Savunma Bakanlığı sözcüsü, “Sivil polis, askeri polis, hava kurtarma ve itfaiyenin dahil olduğu kapsamlı bir arama gerçekleştirdik” açıklaması yaptı. Henüz Heart ailesinden haber alınamadı.

Ailenin seyahati bir blog sayfasında da hatıra ve fotoğraflarla paylaşılıyordu. Tiera Del Fuego’ya doğru bir yıl sürecek seyahat etme kararı alan aile sonradan planlarını belirsiz bir maceraya doğru değiştirdi. Blogda “Bu yavaş ve sakin yolculukta keyifli bir şekilde hayatın tadını çıkartıyorlar… Ufukta bir değişiklik görünmüyor” sözleri yazılı. (Fotoğraflı)