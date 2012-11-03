ABD'li adaylar 'değişimi' paylaşamıyor

ABD'deki seçimlere beş gün kala Başkan Barack Obama kampanyasına yeniden hız verdi ve 2008'deki kampanya sloganı 'değişim'e geri döndü.

Demokrat aday üç kilit eyalette yaptığı konuşmalarda Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney'nin kendisini "değişimin adayı" olarak göstermeye çalıştığını ancak seçmenlerin buna kanmaması gerektiğini söyledi.

İlk olarak Wisconsin'de konuşan Obama "Değişimin ne olduğunu ben bilirim, çünkü değişim için mücadele ettim." dedi.

Başkan Obama rakibi Romney'i ülkeyi içinde bulunduğu zor duruma sunan eski politikaları, örneğin bankalara denetimi ve zenginlere vergiyi azaltmayı "değişim" olarak sunmaya çalışmakla suçladı.

Romney'nin ekibi ise ülke ekonomisinin yaşadığı sorunlara çözüm politikalarını koordine edecek bir bakanlık kurmayı öneren Obama'yı bürokrasiyi artırdığını söyleyerek eleştiren yeni bir reklam yayınladı.

Kampanya sözcüsü Amanda Henneberg "Biz zaten hep bu seçimin statüko ile gerçek değişim arasında, geleceğin geçmişten daha iyi olacağı umudunu veren değişim arasında yapılacağını söyledik." diye konuştu.

Romney de Virginia'da yaptığı konuşmada ekonomiyi canlandırmak için ilk günden başlayarak değişim sözü verdi.

Anketler iki liderin desteğinin de yüzde 49 civarında olduğunu gösteriyor.

Obama ve Romney bugün yayınlanacak yeni işsizlik rakamlarını merakla bekliyor.

Geçen ayki veriler, işsizliğin yıllardır ilk defa yüzde 8'in altına düştüğünü ortaya koymuştu.

Obama bu hafta Sandy fırtınası kurbanlarına yardım çalışmaları için kampanyasına üç gün ara vermişti.

Mitt Romney de programını değiştirdi, başkana saldırılarını yumuşattı.

Bu arada Obama dün New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in desteğini aldı.

Eskiden Cumhuriyetçi iken şimdi bağımsız olan Bloomberg, Sandy'nin verdiği zarara bakarak iklim değişimi konusunda daha iyi bir seçenek olan Obama'yı destekleyeceğini açıkladı.