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Dünya

Obama: Kime oy verdiğimi söylemeyeceğim

Obama, başbakanlık seçimlerine 12 gün kala oy kullanmasıyla, ülke tarihinde erken oy kullanan ilk ABD Başkanı oldu

26 Ekim 2012 15:58

ABD Başkanı Barack Obama, başkanlık seçimlerine 12 gün kala, erken oy kullanma sürecinin başladığı yerlerden biri olan memleketi Chicago'ya giderek, evinin yakınlarındaki Martin Luther King Toplum Merkezi'nde elektronik oy kullanma makinesinde oyunu kullandı.

Obama, oy kullanmadan önce fotoğraflı kimlik soran sandık görevlisine ehliyetini uzatırken, görevlinin Obama'nın ehliyetini yakından incelemesi dikkat çekti.

Salondaki görevlilerle sohbet edip şakalaşan Obama, ''Kime oy verdiğimi söylemeyeceğim'' diye espri yaptı.

Başkan Obama, erkenden oyunu kullanarak, seçim günü olan 6 Kasım'ı beklemediği duyuruldu. Obama, srarla erken oy kullanmaları çağrısı yaparak, Amerikalı seçmenlere örnek olmayı amaçladığı söyleniyor. Bu anlamda erken kullanılan oyların daha çok kendilerine yaradığı savunuluyor.

 

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