ABD'li adamın Suriye'deki aracı tartışılıyor

ABD ’nin Teksas eyaletinde tesisatçılık yapan Mark Oberholtzer, internette yayınlanan bir video yüzünden bir anda, Suriyeli cihatçı grupların destekçisi olarak görülmeye başlandı.

Vatan 'da yer alan habere göre, Oberholtzer’in 3 yıl önce elinden çıkarttığı Ford marka kamyoneti, geçtiğimiz haftalarda Suriye ’de çatışan İslamcı gruplardan ‘Ensar el Din’in yayınladığı propaganda videosunda ortaya çıktı. Videoda, üzerinde Oberholtzer’in şirketi ‘Mark-1 Plumbing’in logosunun ve telefon numarasının bulunduğu kamyonetin kasasına bir uçaksavar yerleştirildiği görülüyor.

Açık artırmayla satıldı

Halep yakınlarında çekildiği tahmin edilen videonun internete düşmesinin ardından Oberholtzer ofisine çok sayıda tepki telefonu geldiğini, hatta ölüm tehditleri almaya başladığını söyledi. Grupla ya da Suriye ile hiçbir bağlantısı bulunmadığını vurgulayan Oberholtzer, kamyonetini ABD’nin en büyük perakende otomobil satış firması olan AutoNation üzerinden sattığını belirtti. AutoNation yetkilileri de, aracın açık artırma usulüyle satıldığını ve birkaç kez el değiştirdikten sonra Suriye’ye ulaştığını tahmin ettiklerini kaydetti.

Öte yandan, grubun yayınladığı yeni bir videoda aynı noktada Oberholtzer’inkine benzeyen bir araç görülmesi, ancak bu kez aracın üzerinde firma logosu bulunmaması, firma bilgilerinin bilgisayar ortamında eklenmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.