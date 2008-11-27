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Politika

Abdil: 29 Mart'ta aday değilim

Türkiye'nin tek il kadın belediye başkanı olan Tunceli Belediye Başkanı DTP'li Songül Erol Abdil, 29 Mart yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

27 Kasım 2008 02:00

Türkiye'nin tek il kadın belediye başkanı olan Tunceli Belediye Başkanı DTP'li Songül Erol Abdil, 29 Mart yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Aday olmaması kararını kendisinin verdiğini belirten Abdil, ``Kimse bana `aday olma' demedi. Partimin de bu konuda bir kararı yok, tamamen benim kararım'' dedi.

Songül Erol Abdil, bugün düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde aday olmayacağını, seçimlerde bayrağı başka bir kadına devredeceğini söyledi. Tunceli'ye yaptığı hizmetleri anlatan Abdil, borçla aldığı belediyeye borçsuz devredeceğini, Tunceli'yi en iyi konuma getirmek için arkadaşlarıyla büyük çaba gösterdiklerini savundu. Belediye başkan adayı almayacağını, ancak parti içinde siyası çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Abdil, şunları söyledi:

``Politikadan kopmuyorum. Partimizin belirleyeceği yine kadın olacak bir adayla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve aday gösterilecek arkadaşımıza desteğim sonsuz devam edecek. Bu görevi yine bir kadın adaya devredeceğim için çok mutluyum. Bugüne kadar belediye de sürdürdüğümüz anlayış bundan sonrada devam edecek.''

 
DTP'nin 2 dönem başkanlık yapanları aday göstermeyeceği yönünde karar aldığını belirten Abdil, ``Ben bir dönem yaptım önümüzdeki dönem için tamamen kendi kararımla aday olmuyorum. Bir kadın olarak belediye başkanlığı görevini bir dönem yapmayı daha demokratik olarak görüyorum. Bu nedenle ikinci dönem aday olmadım'' dedi. 

 

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