T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Abdi İpekçi'nin ailesinin 12 Eylül davasına müdahil olmasına üzüldüm'

Evren’in yakın çevresine müdahillik taleplerini değerlendirirken, “Beni en çok Abdi Bey’in ailesinin verdiği müdahillik dilekçesi üzdü” dediği öğrenildi

05 Nisan 2012 12:25

 

Kenan Evren, 1979'da öldürülen Abdi İpekçi'nin ailesinin 12 Eylül Davası'na müdahil olmasına üzüldüğünü söyledi.
 
Deniz Güçer'in Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, 12 Eylül’den önce öldürülen gazeteci-yazar Abdi İpekçi’nin ailesinin dilekçe vererek, 12 Eylül davasına müdahil olması Kenan Evren’i üzdü. GATA’da tedavisi süren ve geçtiğimiz günlerde düşme sonucu kolu kırılan ve dünkü tarihi duruşmaya da katılmayan Evren’in yakın çevresine müdahillik taleplerini değerlendirirken, “Beni en çok Abdi Bey’in ailesinin verdiği müdahillik dilekçesi üzdü” dediği öğrenildi. 
 
İpekçi ile birlikte Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz ile Yazar ve Sosyolog Prof. Cavit Orhan Tütengil’in aileleri de davaya müdahil olmak için dilekçe vermişti. İpekçi ailesinin dilekçesinde, darbe öncesindeki İpekçi, Öz ve Tütengil cinayetlerinin, toplumu kaosa, iç çatışmaya sürükleyerek ülkeyi yönetilemez hale getirip, askeri darbeye zemin hazırlamak ve yönetimi ele geçirmek amacıyla işlendiği belirtilmişti. 
 
 

Davayı damadı anlattı

 
 
Evren’in GATA’daki odasında, Adliye önünden canlı yayın yapan kanalları takip ettiği öğrenildi. Kenan Evren’e duruşmayla ilgili bilgileri de damadı Erkan Gürvit verdi. Gürvit duruşmanın ilk bölümüne katıldı. Gürvit’in daha sonra GATA’ya giderek, duruşma salonunda yaşananlarla ilgili Kenan Evren’e bilgi verdiği belirtildi. 

ETİKETLER

Kenan Evren12 Eylülİpekçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24