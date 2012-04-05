'Abdi İpekçi'nin ailesinin 12 Eylül davasına müdahil olmasına üzüldüm'

Kenan Evren, 1979'da öldürülen Abdi İpekçi'nin ailesinin 12 Eylül Davası'na müdahil olmasına üzüldüğünü söyledi.

Deniz Güçer'in Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, 12 Eylül’den önce öldürülen gazeteci-yazar Abdi İpekçi’nin ailesinin dilekçe vererek, 12 Eylül davasına müdahil olması Kenan Evren’i üzdü. GATA’da tedavisi süren ve geçtiğimiz günlerde düşme sonucu kolu kırılan ve dünkü tarihi duruşmaya da katılmayan Evren’in yakın çevresine müdahillik taleplerini değerlendirirken, “Beni en çok Abdi Bey’in ailesinin verdiği müdahillik dilekçesi üzdü” dediği öğrenildi.

İpekçi ile birlikte Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz ile Yazar ve Sosyolog Prof. Cavit Orhan Tütengil’in aileleri de davaya müdahil olmak için dilekçe vermişti. İpekçi ailesinin dilekçesinde, darbe öncesindeki İpekçi, Öz ve Tütengil cinayetlerinin, toplumu kaosa, iç çatışmaya sürükleyerek ülkeyi yönetilemez hale getirip, askeri darbeye zemin hazırlamak ve yönetimi ele geçirmek amacıyla işlendiği belirtilmişti.

Davayı damadı anlattı

Evren’in GATA’daki odasında, Adliye önünden canlı yayın yapan kanalları takip ettiği öğrenildi. Kenan Evren’e duruşmayla ilgili bilgileri de damadı Erkan Gürvit verdi. Gürvit duruşmanın ilk bölümüne katıldı. Gürvit’in daha sonra GATA’ya giderek, duruşma salonunda yaşananlarla ilgili Kenan Evren’e bilgi verdiği belirtildi.