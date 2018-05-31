T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan geriye sadece 7 kolon kaldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'NDA bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı tamamlandı

31 Mayıs 2018 13:46

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU\'NDA bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yıkımı tamamlandı. Spor tarihinin önemli binalarından olan spor salonundan geriye sadece 7  kolon kaldı. Molozlarının temizlenmesinin ardından yeni tesisin yapımına başlanacak.

YIKIM DURDURULMUŞTU

Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yıkımına 23 Ocak\'ta başlanmıştı. Yıkım çalışmaları hızla sürerken, spor salonunun çevresinde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri asbest kontrolü yapılmadığını iddia ederek şikayetçi olmuşlardı. Bu şikayet üzerine yıkım asbest kontrolü yapılana kadar kaymakamlık tarafından durdurulmuştu.

SADECE KOLONLAR AYAKTA KALDI

Kontrollerin ardından tekrar başlayan yıkım çalışmaları tamamlandı. Tarihi binadan geriye sadece 7 kolon kaldı. Yıkım sonucu ortaya çıkan molozlar ise kamyonlarla taşınıyor. Moloz temizleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abdi İpekçi Spor salonunun yerine yapılacak yeni tesisin inşaatına başlanacak.

YERİNE BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ YAPILACAK

Yıkılan alanda Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Burada alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak. Yıkım çalışmalarının sona ermesiyle yeni tesislerin yapımına başlanacağı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali AKSOYERİSTANBUL DHA ZEYTİNBURNUAbdiSpor SalonuSporMolozlarınınYIKIM DURDURULMUŞTU AbdiOcakYıkımBuSADECE KOLONLAR AYAKTA KALDI KontrollerinTarihiMolozYERİNE BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ YAPILACAK YıkılanBasketbol
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24