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Abdi İpekçi mezarı başında anıldı

Nükhet İpekçi İzet: 39 yılın resmi belirsizlik, örtbas etme, cezasızlıkla geçti

01 Şubat 2018 18:50

Şişli'deki evinin önünde uğradığı suikast sonucu 39 yıl önce hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. Meslektaşları, arkadaşları ve Milliyet çalışanlarının katıldığı törende konuşan kızı Nükhet İpekçi İzet, 39 yılın resmi belirsizlik, örtbas etme, cezasızlıkla geçtiğini, suikasta dair bilinmezliklerin sürdüğünü söyledi.

İpekçi İzet, “Öldür diyenler yargılanmadı. Öldürenin korunma ve kaçırılma giderlerini karşılayanlar yargılanmadı. Etrafı toz duman edenler, delilleri süpürgelerle yok edenler, kayıtları silip dosyaları kaybedenler yargılanmadı. Hakikatin ortaya çıkarılması ve resmen kayda geçirilmesinden öte bir talebim yok” diye konuştu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sekreteri Sibel Güneş ise bugüne kadar Türkiye’de öldürülen gazeteci cinayetlerinin genellikle faili meçhul olarak kaldığını söyledi. Başta Abdi İpekçi olmak üzere, tüm gazeteci cinayetlerini bir demokrasi ve insanlık ayıbı olarak gördüğünü belirten Güneş, “Abdi İpekçi, evrensel gazetecilik ilkelerini büyük bir titizlikle uygulayan bir ustaydı, onu hiç unutmuyoruz” dedi.

Genç meslektaşlarının gazetecilik mücadelesinde yaşamaya devam ediyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), aynı zamanda TGS Genel Başkanlığı da yapmış olan  Abdi İpekçi’yi, “Cesaret ruhumuzda var! Genel Başkanımız #Abdiİpekçi genç meslektaşlarının gazetecilik mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. İnadına gazetecilik!” sözleri ile andı.
Basın Konseyi yaptığı açıklamada “O, Türk halkının doğru haberi alabilmesi, kamuoyunun serbestçe oluşması için bu uğurda canı pahasına mesleğini yapan bir gazeteci, bir aydındı. Abdi İpekçi’nin ilkeli duruşu ve onurlu kalemi daima genç gazetecilere örnek oldu, olmaya devam edecek” dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen de “Abdi İpekçi, ülkemizde kamuoyunun gerçekleri öğrenme ve doğru haber alma hakkı için uğraş veren ve gazetecilik etik ilkelerinin yaygınlaşması için çaba harcayan örnek bir meslek ustamızdı” diyerek, Abdi İpekçi’nin gazetecilik prensiplerini yaşatmanın onurlu tüm gazetecilerin görevi olduğunu belirtti.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamayla Abdi İpekçi’yi andı.  Açıklamada, “Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Çetin Emeç gibi aydınların katledildikleri olayların gerçek yüzünün ortaya çıkartılması, eli kanlı katillerin  cesaretini de ortadan kaldıracaktır” denild

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