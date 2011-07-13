Abdi İpekçi Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu

T24 - Haber ve fotoğraf olmak üzere iki dalda verilen Milliyet Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu.



Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Abdi İpekçi anısına verilen 29. kez düzenlenen Yılın Gazetecilik Ödülü sahiplerini buldu.



Haber dalında Vatan Gazetesi'nden Kemal Göktaş, "AHİM'de Vahim Savunma" isimli haberi ile ödüle layık görüldü.



Fotoğraf dalında ise ödül Reuters Ajansı'ndan "ODTÜ'de Protesto" isimli fotoğrafı ile Ümit Bektaş'ın oldu.



Ayrıca bu yıl 21. kez verilen Örsan Öymen İnceleme Ödülü'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezer Ayan'ın "Aile ve Şiddet - Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet" isimli kitabına verildi.



Doğan Medya Center'de gerçekleştirilen törende açılış konuşmasını Milliyet Gazetesi yazarı Nail Güreli tarafında yapıldı.



Ödül almaya layık görülen eserlere ödülleri, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve DK Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören tarafından verildi.



2009 yılında Abdi ipekçi ödülünü layık görülen Nedim Şener, 2010 yılında ödül için seçici kuruldu yer aldı. Yarışmaya katılan eserler juri üyesi Şener'e avukatları aracılığıyla iletildi.



Şener, eserler hakkında ki görüşünü ise yine avukatları aracılığıyla seçici kurula iletti.