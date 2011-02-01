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Yaşam

Abdi İpekçi cinayetinin üzerinden 32 yıl geçti

Milliyet gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi’nin karanlık bir suikasta kurban gidişinin 32. yılı doldu.

01 Şubat 2011 02:00

T24 - Milliyet gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi’nin karanlık bir suikasta kurban gidişinin 32. yılı doldu.

İpekçi, bugün çeşitli tören ve panellerle anılacak. İpekçi’yi anmak için Milliyet gazetesi tarafından düzenlenen tören Zincirlikuyu’daki mezarı başında saat 11.00’de başlayacak. Türkiye Gazeteciler  Cemiyeti de ölümünün 32. yıldönümünde İpekçi’yi ve tüm öldürülen gazetecileri anmak için bir panel düzenliyor. Panel bugün Basın Müzesi’nde 14:00-16:30 saatleri arasında yapılacak.

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