Abdi İbrahim, İsviçreli OM Pharma'ya ortak oldu

Abdi İbrahim, İsviçre’de faaliyet gösteren bioteknoloji şirketi OM Pharma'ya 4.2 milyar TL ödeyerek en büyük ikinci hissedar olarak ortak oldu.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un OM Pharma Yönetim Kurulu'nda yer alacağı bu ortaklık kapsamında, OM Pharma'nın stratejik ortağı olarak şirketin portföyündeki bazı kimyasal ilaçların tüm dünyaya üretiminin bundan böyle Abdi İbrahim tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

18 Eylül 2020 tarihinde resmiyet kazanan ortaklıkla, OM Pharma, önümüzdeki dönemde biyoteknolojik ilaçların Ar-Ge'sine ve klinik çalışmalara 250 milyon İsviçre Frank'ı (yaklaşık 2,1 milyar TL) tutarında bir harcama yapacak.

Bu ortaklık anlaşmasının, Türk ilaç sanayi için bir ilk olduğunu ifade eden Nezih Barut, “Dünyanın ve ülkemizin geçtiği zorlu pandemi döneminde yerli ilaç sanayinin stratejik önemi daha da iyi anlaşıldı. Biz 18 yıldır Türkiye'de pazar liderliğimizi korurken, hedefimizi daima yüksek tuttuk” dedi.