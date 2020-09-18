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Ekonomi

Abdi İbrahim, İsviçreli OM Pharma'ya ortak oldu

18 Eylül 2020 13:13

Abdi İbrahim, İsviçre’de faaliyet gösteren bioteknoloji şirketi OM Pharma'ya 4.2 milyar TL ödeyerek en büyük ikinci hissedar olarak ortak oldu.

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