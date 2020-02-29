Abdest alırken 10 bin lirasını çaldırdı

Adıyaman’da cami şadırvanında abdest alan bir kişinin cebinden 10 bin TL çalan hırsız yakalandı.



Sıratut Cami şadırvanında meydana gelen olayda, Y.Ö. isimli kişi abdest aldığı esnada ceketinin cebinde bulunan 10 TL parası İ.Ç. isimli şahıs tarafından çalındı.



Parasının çalındığını fark eden şahıs durumu polise bildirirken, olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin otomobille kaçtığını tespit etti.



Polis ekipleri şüpheli İ. Ç. isimli şahsı çalınan 10 bin TL para ile birlikte yakalarken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. (İHA)