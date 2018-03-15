T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdest alır gibi yapıp ceketteki 8 bin lirayı çaldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da bankadan çektiği 8 bin lirayı ceketinin cebine koyan M

15 Mart 2018 15:26

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da bankadan çektiği 8 bin lirayı ceketinin cebine koyan M.Y., abdest almak için camiye girdi. Bu sırada abdest alır gibi yapan hırsızlık şüphelisi, M.Y.\'nin askıdaki ceketinin cebinden parayı alıp kaçtı. Hırsızlık anı abdesthaneye olaydan 2 gün önce takılan güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde oturan M.Y., önceki gün bankadan yaklaşık 8 bin lira çektikten sonra Konak Mahallesi Kalekapı Caddesi\'ndeki Kazancıoğlu Camii\'ne geldi. Öğle vakti abdesthaneye giren M.Y., cebinde paraların bulunduğu ceketi askıya asıp abdest almaya başladı. Bu sırada lavaboda abdest alır gibi davranan hırsızlık şüphelisi, bir süre sonra askıya yönelerek kendi ceketini M.Y.\'ninkinin yanına astı. Kendi ceketiyle kamufle ederek M.Y.\'nin ceketinin ceplerini karıştıran şüpheli, parayı alıp yine ceketiyle kamufle ederek abdesthaneden ayrıldı.
Bir süre sonra durumu fark eden M.Y. ise polise haber verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
Olay anı, abdesthanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde abdest alır gibi yapan hırsızlık şüphelisinin M.Y.\'nin askıdaki ceketinin ceplerini karıştırdığı ve daha sonra abdesthaneden çıkıp uzaklaştığı yer aldı.
Diğer yandan abdesthanedeki güvenlik kameralarının ise olaydan 2 gün önce takıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADANBURDUR DHABURDURBuHırsızlıkBurdurYassıgümeKonak Mahallesi Kalekapı Caddesi Kazancıoğlu CamiiKendiBirBurdur Emniyet MüdürlüğüOlayGörüntülerdeDiğerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24