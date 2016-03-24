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Dünya
Deutsche Welle

Abdeslam Fransa'ya iadesini istiyor

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırıların baş zanlısı Salah Abdeslam'ın Fransa'ya iadesine itiraz etmeyeceği açıklandı.

24 Mart 2016 14:03


Salah Abdeslam'ı temsil eden bir avukat, zanlının "mümkün olduğunca ivedi bir şekilde" Fransız makamlara iadesini istediğini söyledi. Polisin aylarca aradığı Abdeslam, geçen Cuma günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de yakalanmıştı. 26 yaşındaki Abdeslam'ın Brüksel saldırganlarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Avukatı saldırıya uğradı

Bu arada Abdeslam'ın avukatı Sven Mary, Brüksel saldırıları sonrasında şahsını hedef alan düşmanca bir ortam oluştuğunu söyledi. Belçika'nın ulusal gazetelerinden "Le Soir"a konuşan avukat Sven Mary, "kimliği belirsiz bir kişinin fiziksel saldırısına uğradığını ve kendisini savunmak zorunda kaldığını" söyledi.

Abdeslam'ın avukatlığını yaptığı için hakaret ve tehdit içerikli yüzlerce e-posta mesajı aldığını belirten Sven Mary, çalışanların güvenliğini sağlamak için avukatlık bürosunu kapatmak zorunda kaldığını söyledi. Avukat Sven Mary, polis koruması istemediğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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