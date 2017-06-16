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Dünya
Deutsche Welle

AB'den Yunanistan'a yeni kurtarma paketi

Euro Bölgesi maliye bakanları 2007'den beri borç kriziyle mücadele eden Yunanistan için 8 buçuk milyar euroluk yeni bir kurtarma paketi üzerinde uzlaştı.

16 Haziran 2017 01:57

Avrupa Birliği'nin Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan'ı, içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtarmak için yeni bir yardım paketi üzerinde uzlaştı.

Ödemenin 8 buçuk milyar euro tutarında olması öngörülüyor. Bu miktar, Atina'nın Temmuz ayına kadar ödemesi gereken 7 milyon euroluk tutarın üzerinde.

Kararı açıklayan Hollandalı politikacı ve Euro Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da Yunanistan'a daha fazla yardıma hazır olduğunu söyledi. Stand-by anlaşmaları ile ülkenin borçlarının 15 yıla kadar ertelenebileceğini kaydetti.

Lüksemburg'da konuşan IMF Başkanı Christine Lagarde da kurumun yönetim kurulunda Yunanistan'la yeni bir stand-by anlaşması için teklifte bulunacağını ilan etti.

Yunan halkının "kemer sıkma tünelinin sonundaki ışığı" görmelerinin zamanının geldiğini ekleyen Dijsselbloem, 19 devletin üye olduğu Euro Bölgesi maliye bakanlarının "tüm unsurları değerlendirerek" bu kararın alındığını söyledi.

Karşılıklı sözler

Fransa eski Maliye Bakanı ve AB Komisyonu'nun Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici de Yunanistan hükümetinin kurtarma paketlerinin sunulması karşılığında taahhüt ettiği sözleri tuttuğunu söyledi ve artık kredi sağlayıcılarının da "kendi sözlerini tutmasının" zamanı geldiğinin altını çizdi.

Yunanistan'ın uluslararası kredi sağlayacıları bir süredir ülke için onaylayacakları üçüncü kurtarma paketini nasıl yapılandıracaklarına dair görüş birliğine varamamışlardı.

Yaklaşık on yıldır ekonomik darboğazda olan Akdeniz ülkesi yeni kurtarma paketini alabilmek için geniş çaplı reformlar yürürlüğe koymuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AP, ÇÖ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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