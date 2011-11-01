-AB'den ''yükümlülüklerine sahip çık'' çağrısı BRÜKSEL (A.A) - 01.11.2011 - AB, son kurtarma paketini referanduma götürme kararı alan Yunanistan'a uluslararası yükümlülüklerine sahip çıkması çağrısında bulundu. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, yaptıkları ortak açıklamada, geçen haftaki Avro Bölgesi zirvesinde Yunanistan'ın özel sektöre olan borcunun yüzde 50 silinmesine karar verildiği ve bu yolla 100 milyar avroluk borç indiriminin sağlandığı hatırlatıldı. Bu sayede Yunanistan'ın hali hazırda ekonomik büyüklüğünün yüzde 160'ına ulaşan borç yükünün 2020 yılında yüzde 120'lere düşürülmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, AB üyelerinin borç silme operasyonu nedeniyle zora girecek bankalara 30 milyar avro katkı taahhüdünde bulunduğuna işaret edildi. Açıklamada, Avro Bölgesi zirvesinde sağlanan uzlaşmanın Yunanistan için en iyi çözüm olduğu savunularak ''Yunanistan'ın Avro Bölgesi'ne ve uluslararası topluma karşı yükümülüklerine sahip çıkacağına tam güven duyuyoruz'' denildi.