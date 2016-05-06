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Dünya
Deutsche Welle

AB'den yeni kurulacak hükümete işbirliği çağrısı

Avrupa Birliği kurulacak yeni Türk hükümetine göç ve vize anlaşmaları konusunda işbirliği çağrısı yaptı.

06 Mayıs 2016 16:28

Avrupa Birliği, kurulacak yeni Türk hükümetinden göç ve vize anlaşmalarının
tamamına erdirilmesi için işbirliği beklediklerini açıkladı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjörg Haber, düzenlenen
bir basın toplantısında
yaptığı açıklamada "Davutoğlu hükümetiyle iyi bir işbirliğimiz vardı, mülteci anlaşması
bu hükümetin önerdiği bir girişimdi" şeklinde konuştu.

Haber, "Bu anlaşmayı tamamına erdirebilmek için teknik konularda devamlılığın yanı
sıra, kriterlerin yerine getirilmesi için de gönüllü olunmasına ihtiyaç duyulmaktadır"
açıklamasını yaptı.

AB Komisyonu, Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'ndeki ülkelere ticari ve turizm
amaçlı  90 günü aşmayan seyahatlerinde vize serbestisi sağlanmasını AB Konseyi ve
Avrupa Parlamentosu’na tavsiye etmişti. AB Komisyonu bunun için haziran sonuna
kadar Türkiye'ye eksik kalan beş kriterin yerine getirilmesini şart koşmuştu. Bu koşullar
yolsuzlukla mücadele, kişisel verilerin korunması, AB ülkeleri ile yargı alanında
işbirliğine gidilmesi, Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol'le daha sıkı işbirliği ve
terörle mücadele yasaları ve uygulamalarının gözden geçirilmesi.

AB ayrıca vize serbestisinin askıya alınması mekanizmasının da güçlendirilebileceğini
vurgulamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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