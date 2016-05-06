AB'den yeni kurulacak hükümete işbirliği çağrısı

Avrupa Birliği, kurulacak yeni Türk hükümetinden göç ve vize anlaşmalarının

tamamına erdirilmesi için işbirliği beklediklerini açıkladı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjörg Haber, düzenlenen

bir basın toplantısında

yaptığı açıklamada "Davutoğlu hükümetiyle iyi bir işbirliğimiz vardı, mülteci anlaşması

bu hükümetin önerdiği bir girişimdi" şeklinde konuştu.

Haber, "Bu anlaşmayı tamamına erdirebilmek için teknik konularda devamlılığın yanı

sıra, kriterlerin yerine getirilmesi için de gönüllü olunmasına ihtiyaç duyulmaktadır"

açıklamasını yaptı.

AB Komisyonu, Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'ndeki ülkelere ticari ve turizm

amaçlı 90 günü aşmayan seyahatlerinde vize serbestisi sağlanmasını AB Konseyi ve

Avrupa Parlamentosu’na tavsiye etmişti. AB Komisyonu bunun için haziran sonuna

kadar Türkiye'ye eksik kalan beş kriterin yerine getirilmesini şart koşmuştu. Bu koşullar

yolsuzlukla mücadele, kişisel verilerin korunması, AB ülkeleri ile yargı alanında

işbirliğine gidilmesi, Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol'le daha sıkı işbirliği ve

terörle mücadele yasaları ve uygulamalarının gözden geçirilmesi.

AB ayrıca vize serbestisinin askıya alınması mekanizmasının da güçlendirilebileceğini

vurgulamıştı.