AB'den yeni ev ödevleri

AB Ortaklik Konseyi’nde Türkiye’nin önüne yeni bir belge konuldu. Belgede ordudan ombudsmanliğa, Siyasi Partiler Yasası'ndan IMF'ye kadar yeni istekler bulunuyor.



Türkiye dün, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarken, Brüksel’de de Türkiye’nin “Avrupa Birliği yolu” masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın katıldıkları Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısından çıkan en ilginç sonuç, AB’nin “IMF ile anlaşmayı imzalayın” tavsiyesi oldu.



Türk bakanlara AB tarafından sunulan AB Ortak Tutum belgesinde, “AB Türkiye’yi, fon almak ve yatırımcıların güvenini artırmak için IMF ile anlaşmayı kısa zamanda imzalamaya teşvik ediyor” ifadesi kullanıldı.



İşte ev ödevleri



Belgede ayrıca, askerin siyasetten uzak tutulmasından, Anayasa değişikliğine, ifade ve dini özgürlüklere kadar bir dizi “ev ödevi” içeriyor.



İşte AB’nin Türkiye’den beklentileri;



*Ordunun siyasete karışmasını engelleyin

*Komutanları iç ve dış politika konusunda konuşturmayın

* Savunma harcamalarını Meclis denetimine getirin

* Ombudsmanlık yasasını çıkarın

* Siyasi parti kapatmayı zorlaştırın

*Dini azınlık vakıflarının malları konusunda yaşanan hukuki zorlukları aşın

*Heybeliada Ruhban Okulu’nu açın

*Yargı reformunu gerçekleştirin, “tarafsız, bağımsız, güvenilir, şeffaf ve ehil” bir yargı sistemi kurun

* TRT’nin Kürtçe televizyonu ve Ermenice yayın yapan radyo açılışı olumlu. Ancak Rum Azınlığın eğitim ve mülkiyet sorunlarını da çözün.

* Kamu görevlilerinin basın özgürlüğüne saygı göstermesini sağlayın.

* Kıbrıs Rum Kesimi’ne liman ve havaalanlarını bir an önce açın, Rumlar ile ilişkileri normalleştirin

*Kamu yönetiminde reforma gidin

*Yolsuzluklarla mücadele için, uluslararası standartlarda yönetmelikler benimseyin

* Güvenlik güçlerinin protesto ve gösterilerde orantısız güç kullanmasını engelleyin, bu konuda yeni yasalar çıkarın.

*Basın özgürlüğünü ve eylemlerini kısıtlamaya yönelik üst düzey kişilerin yaptığı söylemlere yönelik, AB basın özgürlüğünün tam olarak garanti altına alınabileceği bir atmosfer yaratılmasının gerekliliğini belirtti.

* Türkçe dışında diğer dillerin de politik yaşamda, kamusal hizmetlere erişimde ve yerel yayında kullanılmasını sağlayın

* Çingenelerin barınma, sosyal koruma, sağlık ve iş gibi hizmetlere eşit katılımını sağlayın











